Сотрудников редакции Capitol Gazette расстреляли из мести

Нападение на редакцию Capitol Gazette в Мэриленде, в результате которой погибли пять человек, было целенаправленным, перед атакой журналистам поступали угрозы.

Произошедшее в полиции описали как «нечто вроде вендетты», передает РБК со ссылкой на местные СМИ. Устроивший стрельбу в редакции газеты Capitol Gazette в Аннаполисе действовал целенаправленно, заявил представитель полиции округа Анн-Арандел Уильям Крампф. По его словам, преступник вошел в здание с дробовиком и «начал искать своих жертв». Преступником оказался житель штата Мэриленд, ему более 30 лет. У него с собой было несколько дымовых шашек, которые он использовал при нападении.

В редакцию газеты ранее поступали угрозы через социальные сети. В то же время пока не известно, были ли они связаны с нападением.



По словам источника NBC, установить личность преступника удалось с помощью программы по распознаванию лиц. Официально полиция эту информацию не подтвердила. Три источника телеканала сообщили, что нападавшим оказался 38-летний Джаррод Рамос.



Нападение на редакцию газеты Capitol Gazette произошло днем 28 июня. Жертвами атаки стали по меньшей мере пять человек, несколько человек получили ранения.