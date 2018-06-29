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В Евросоюзе договорились продлить санкции против России

29.06.2018

Лидеры стран Евросоюза договорились продлить антироссийские санкции на шесть месяцев.

Решение принято на проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза, передает «Интерфакс». Санкции предусматривают ограничения на деловые связи с банками, другими финансовыми институтами и в энергетическом и оборонном секторах России. Ограничения вступят в силу после того, как решение Совета будет опубликовано.

В ходе обсуждения канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон констатировали отсутствие положительных перемен в реализации минских соглашений.

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