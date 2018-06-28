Юрий Дмитриев арестован на два месяца

Главу карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева Петрозаводский суд арестовал на два месяца, до 28 августа.Историка и правозащитника задержали накануне. Его обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.
Дмитриева первый раз арестовали в декабре 2016 года по обвинению в хранении порнографии. На его компьютере нашли снимки приемной дочери. Дмитриев говорит, что делал их для отслеживания ее состояния здоровья и отчета перед органами опеки. 5 апреля 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Дмитриева и приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы за незаконное хранение оружия. С учетом времени, проведенного им в СИЗО, срок сократили до 3 месяцев. Прокуратура обжаловала это решение. Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.