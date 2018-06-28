Арестованы активы крупнейшего порта России

Денежные счета, активы и имущество Новороссийского морского торгового порта арестованы по уголовному делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя правления «Транснефти», которая является совладельцем порта, Николая Токарева. По его словам, «Транснефть» работает со следствием, пытаясь добиться снятия ареста со счетов НМТП. Компания сохраняет интерес к покупке доли группы «Сумма» в порте, добавил он.

Братья Магомедовы были арестованы 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Еще одним фигурантом дела является бывший гендиректор входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур Максидов. Ущерб от их действий следствие оценивает в 2,5 млрд руб. Магомед Магомедов также обвиняется в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия. Все обвиняемые свою вину отрицают.