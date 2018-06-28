Франция сняла с Керимова все обвинения

Правоохранительные органы Франции сняли с российского сенатора Сулеймана Керимова обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов.
«С Керимова все обвинения сняты, претензий к нему нет. В ближайшее время ему отдадут паспорт и вернут залог», — сказал «Интерфаксу» информированный источник.
Керимова задержали во Франции 20 ноября и обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Позже его отпустили под залог, он не имел права покидать Ниццу. Сначала сумма составила €5 млн, позже ее увеличили до €40 евро.