Олег Навальный завтра выходит на свободу

Олег Навальный, отбывающий срок в ИК-5 Орловской области после осуждения по делу «Ив Роше», 29 июня должен выйти на свободу.

«Несмотря на то, что даже Европейский суд признал приговор незаконным, а все дело сфабрикованным, Олег отсидел 3,5 года «от звонка до звонка». Непростые это были для него годы: постоянные ШИЗО, строгие условия содержания, а в конце и вовсе «помещение камерного типа». Но чувак всегда сохранял достоинство и оптимизм», — написал в Instagram его брат Алексей Навальный, получивший по этому делу условный срок.

Олега Навального в декабре 2014 года приговорили к трем с половиной годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила в его отношении Европейскую конвенцию о защите прав человека, но Верховный суд РФ оставил приговор без изменений.