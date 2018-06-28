Мосгорсуд подтвердил арест обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан

Московский городской суд отклонил апелляцию на постановление об аресте члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан.
Как рассказал «Коммерсанту» адвокат Дмитрий Цуприк, его подзащитной предъявлено официальное обвинение в шпионаже, однако свою вину она не признает.
«Карина Валерьевна вину не признает, не понимает, в чем ее обвиняют, и также не понимает, что она совершала. Считает, что данное дело возбуждено в связи с тем, что из-за ее принципиальности и неподкупности ее просто решили сместить с занимаемой должности», — сказал адвокат.
Цуркан обвиняется в
шпионаже в пользу Румынии. По версии следствия, она передала румынским властям
секретную информацию о строительстве АЭС «Аккую» в Турции, а также схему
электроснабжения самопровозглашенных республик Донбасса.