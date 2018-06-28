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Мосгорсуд подтвердил арест обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан

28.06.2018

Московский городской суд отклонил апелляцию на постановление об аресте члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан.

Как рассказал «Коммерсанту» адвокат Дмитрий Цуприк, его подзащитной предъявлено официальное обвинение в шпионаже, однако свою вину она не признает.

«Карина Валерьевна вину не признает, не понимает, в чем ее обвиняют, и также не понимает, что она совершала. Считает, что данное дело возбуждено в связи с тем, что из-за ее принципиальности и неподкупности ее просто решили сместить с занимаемой должности», — сказал адвокат.

Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии. По версии следствия, она передала румынским властям секретную информацию о строительстве АЭС «Аккую» в Турции, а также схему электроснабжения самопровозглашенных республик Донбасса.

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