«Северный поток 2» начнут строить даже без разрешения Дании

Nord Stream II начнет строительство газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря этим летом, даже не имея разрешения на укладку в территориальных водах Дании. Об этом заявил финансовый директор компании Пол Коркоран.

«Мне кажется, что, в конце концов, это относится к компетенции правительства Дании, у них есть свой закон. Мы подали заявку на получение разрешения, считаем, что это лучший маршрут, и теперь Дании решать — разрешать или запрещать. Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант — прокладка в международных водах к северу от Дании», — цитирует «Интерфакс» Коркорана.

Дания — последняя страна от которой Nord Stream 2 ждет разрешения. Накануне премьер-министр страны предложил обсудить вопрос «Северного потока-2» на общеевропейском уровне.