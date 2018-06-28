В Лондоне обеспокоены будущей встречей Путина и Трампа

Британия опасается, что президент США Дональд Трамп ослабит НАТО, заключив «мирное соглашение» с президентом РФ Владимиром Путиным, во время предстоящей встречи.

Как пишет The Times, в британском кабмине обеспокоены возможным сокращением американских военных в Европе, Трамп также может отменить или изменить запланированные военные учения НАТО.

«Любой такой шаг может спровоцировать кризис для альянса, который с 1949 года гарантировал западу безопасность, полагаясь на военную мощь США. Представители НАТО опасаются, что Трамп может попытаться воспроизвести «мирное соглашение» с Ким Чен Ыном, когда были отменены военные учения США и Южной Кореи», — пишет газета.Накануне Путин на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном договорился о саммите Россия-США на высшем уровне. Дата и место переговоров должны быть озвучены сегодня.