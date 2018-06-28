Россия ввела больше всех барьеров в торговле с ЕС

Европейская комиссия по торговым и инвестиционным барьерам опубликовала доклад, в котором указано, что Россия стала лидером по введению торговых ограничений против Евросоюза.

Как пишет «КоммерсантЪ», Россия ввела 36 торговых барьеров, Китай — 25, Индонезия — 23. Далее в рейтинге идут Индия, Бразилия, Южная Корея, Турция, США, Австралия и Тайланд.

Еврокомиссия делит ограничения на внутристрановые и пограничные. Первых у России 19, вторых — 17. В частности, Россия ограничила ввоз в страну живой птицы, инкубационного яйца и продуктов из мяса птицы из 11 воеводств Польши, вывоз бревен из березы за пределы РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, запретила экспорт в ЕС крупного и мелкого кожевенного полуфабриката.