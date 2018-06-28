Forbes составил первый рейтинг вузов

Редакция Forbes подготовила первый рейтинг российских вузов, оценив их по 10 параметрам. Рейтинг возглавила Российская экономическая школа. Второе место занимает РАНХиГС, третье — МФТИ. В пятерку также вошли МИСиС и МГИМО.

«Мы поставили перед собой задачу оценить качество российского образования и выяснить, какие вузы выпускают молодых людей с предпринимательской жилкой, и даже способных в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской политической элиты», — отмечают авторы рейтинга.

Методика рейтинга учитывает не только качество образования, но и данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них. Также Forbes изучил биографии более 1600 представителей российской элиты — участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов. Forbes отмечает, что в рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств.