Дерипаска предоставлял Манафорту кредит в $10 млн

Российский бизнесмен Олег Дерипаска предоставлял кредит на $10 млн компании, контролируемой бывшим главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом и его супругой.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на судебные показания агента ФБР. Это заявление послужило ключевым доказательством обвинительного заключения спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении Манафорта в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию США в 2016 году.

В судебных документах также говорится, что Дерипаска финансировал консалтинговую работу Манафорта на Украине в 2005-2006 годах.