Дмитрий Гудков о новом деле Дмитриева

Юрия Дмитриева вчера вечером опять задержали в Карелии. Вы же помните, что в его «деле о порнографии» ничего не кончилось? Что оправдание не стало финалом — все пошло на новый круг после обжалования прокуратуры. Кому же так поперек горла человек, который «провинился» только одним — тем, что расследуют преступления сталинского времени? Россия — правопреемница СССР. Во всех смыслах.

Немного деталей. Кто первым сообщил о задержании? — НТВ. Спецжурналисты. Источник неизвестен, но подробности говорят сам сами за себя: «у него был чемодан с одеждой», «сдал собаку в приют», «готовился пересечь границу с Польшей». В нормальном суде телеканал, занимающийся такой клеветой, расплачивался бы за нее миллионами и миллионами — а у нас вместо этого «Новой газете» приходится опровергать всю эту высосанную из пальца чушь, в которой собака дома, чемодан с одеждой — смена белья после работы на кладбище, а Польша — ну да, есть в мире такая страна, Польша.

И да, вот эта «детская порнография». То Буковский, то Дмитриев — сталинские преемники хорошо освоили тему. Разбираются в ней. Я бы даже сказал — специализируются. Глупо напоминать, но ведь именно эти «сотрудники», все эти майоры и прочие, должны защищать нас от терактов и преступников. И как после этого верить любым их рассказам о предотвращении и раскрытии? Они правдивы, как телеканал НТВ.

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