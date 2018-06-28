Омбудсмены РФ и Украины прибыли в ЯНАО для встречи с Сенцовым

В Ямало-Ненецкий автономный округ, где отбывает срок украинский режиссер Олег Сенцов, прибыли уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова.Они прилетели в регион самостоятельно, не согласовывая свои действия друг с другом. Обе намерены посетить в колонии «Белый медведь» Олега Сенцова, но совместного визита не планируется, сообщает «Интерфакс».
Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима, обвинив в создании на территории Крыма террористического сообщества. 14 мая он объявил голодовку, требуя отпустить из российских тюрем украинских политзаключенных.