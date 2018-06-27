Полиция задержала главу карельского отделения «Мемориала» Дмитриева

В Карелии задержан руководитель местного отделения правозащитного общества «Мемориал» Юрий Дмитриев.

Об этом «Новой газете» сообщили дочь историка Екатерина Клодт и его адвокат Виктор Анфуриев.

«Он ездил на кладбище в Вилгу, чтобы навестить могилы знакомых, — рассказала Клодт. — Он ездил вместе с подругой со двора. По ее словам, после кладбища они поехали в Свирский монастырь. В Олонце их остановили сотрудники ДПС, сказали, что есть ориентировка, что на папу следователем Максимом Завацким заведено уголовное дело, что надо ехать в ИВС».

На сайте НТВ появилась информация, что при себе у Дмитриева был чемодан с вещами, кроме того, он заранее сдал свою собаку в приют. Дмитриев собирался уехать в Польшу из-за появление новых фактов, доказывающих предъявленные ему обвинения, пишет НТВ.



Однако дочь историка опровергает эти сведения: «По словам папиной знакомой, у них была сумка с чистыми вещами, чтобы переодеться после работы на кладбище и зайти в монастырь». Клодт также опровергла информацию о том, что Дмитриев заранее сдал свою собаку в приют. «Собака дома, у нее течка», — сказала она.



Дмитриева арестовали в декабре 2016 года по обвинению в хранении порнографии. На его компьютере нашли снимки его приемной дочери. Дмитриев говорит, что делал их для отслеживания ее состояния здоровья и отчета перед органами опеки. 5 апреля 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Дмитриева и приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы за незаконное хранение оружия. С учетом времени, проведенного им в СИЗО, срок сократили до 3 месяцев. Прокуратура обжаловала это решение. Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

