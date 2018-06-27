Арестованный глава Серпуховского района Подмосковья намерен баллотироваться на новый срок

Находящийся под арестом глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун будет баллотироваться на новый срок, сообщила его супруга Юлия Шестун.

«Сегодня мой муж должен написать доверенность по этому вопросу. Должны выбрать доверенное лицо, оповестить начальника СИЗО, в котором он содержится и, несмотря на то, что он, муж, находится под стражей процедура подачи документов будет осуществлена», — передает «Интерфакс» слова Шестун.

Басманный суд 14 июня арестовал Александра Шестуна до 13 августа по обвинению в превышении должностных полномочий. 27 июня Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на арест.

По версии следствия, Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе, чем причинил государству ущерб в 62 млн руб. Шестун вину не признает, считая, что уголовное дело возбуждено незаконно из-за его конфликта с губернатором Московской области.