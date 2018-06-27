Леонид Волков: почему Яшин и красносельские депутаты все правильно сделали

Депутаты муниципального округа «Красносельский» во главе с Ильей Яшиным проголосовали против пенсионной реформы, и тут же, конечно, Ольгино заряжает (и какое-то количество либеральных пуристов ему вторит) — «какое их дело! другой уровень полномочий! пусть занимаются проблемами ЖКХ!».

Дело самое прямое.

1. Депутаты — это представители своих избирателей. Избиратели их выбрали, чтобы те их политически представляли. Вот они и представляют — говорят от имени избирателей. И говорят, безусловно, ровно то, что избиратели и думают.

2. Тема пенсионной «реформы» — это тема, конечно же, общефедеральной значимости. Про пенсионную реформу (а, точнее, пенсионный дефолт со стороны государства) говорят в автобусах и очередях, на форумах и в родительских чатах в вотсапе. Когда какая-то тема становится настолько значимой, любой политик и общественный деятель не просто вправе, а обязан публично выразить к ней отношение. Тема абортов тоже, вроде как, не имеет отношения к работе шерифа или инспектора школьного округа, но поскольку эта тема поляризует сейчас американское общество, любой претендент на любую выборную должность на выборах любого уровня в США обязательно столкнется с вопросом о его мнении по этому вопросу и должен будет публично занять ту или иную позицию.

3. Ну и, конечно, позиция Яшина и других красносельских мундепов помогает придавать теме публичности, политизировать ее. И это правильно. Так только и можно и нужно. Пока Кремль раздает темники о том, как бы тему заболтать, любое ее публичное обсуждение — это хорошо.