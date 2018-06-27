ОЗХО получит право определять виновных за химатаки

Организация по запрещению химического оружия приняла британский проект изменения своего мандата.За него подано 82 голоса. Таким образом, организация наделила себя обвинительными функциями, передает ТАСС. Ни одна из поправок к британскому предложению о расширении мандата ОЗХО не была принята на конференции, отмечает «Эхо Москвы». Поправки Венесуэлы, Казахстана, Ирана, Белоруссии и Бурунди были направлены против того, чтобы предоставлять ОЗХО право определять, кто несет ответственность за химические инциденты. Россия придерживается такой же позиции — она выступила категорически против британской инициативы. Как подчеркнул глава российской делегации Георгий Каламанов, предложение Великобритании фактически присваивает организации часть полномочий Совета Безопасности ООН.
Появление проекта о расширении мандата ОЗХО Лондон обосновал применением химоружия в Сирии и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.