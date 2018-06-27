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Премьер Италии выступил против автоматического продления антироссийских санкций

27.06.2018

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что продление экономических санкций Евросоюза в отношении России не должно быть автоматическим.

«Мы намерены подтвердить принцип, согласно которому продление санкций не должно происходить автоматически», — цитирует Reuters выступление Конте в парламенте, где он изложил позицию Италии по различным вопросам в преддверии саммита ЕС.

Лидеры стран-членов ЕС, которые встретятся в Брюсселе 28-29 июня, как ожидается, продлят до конца января срок действия санкций, введенных против России из-за ее роли в конфликте на Украине.

В свою очередь премьер России Дмитрий Медведев заявил, что с учетом решения ЕС о продлении антироссийских санкции необходимо рассмотреть вопрос о продлении действия ответных мер на 2019 год, передает «Интерфакс».

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