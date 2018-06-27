Инвесторы Facebook потребовали отставки Цукерберга

Инвесторы, вложившие в Facebook $3 млрд, требуют отставки Марка Цукерберга с поста председателя правления и разделения постов главы правления и гендиректора.
Журналисты издания Business Insider поговорили с шестью акционерами социальной сети, которые согласились с тем, что недовольство методами управления компанией достигло пика с 2012 года, когда Facebook вышла на биржу, передает «КоммерсантЪ».
За последние несколько месяцев компания оказалась втянута в серию скандалов, самый громкий из которых связан с утечкой данных
87 млн пользователей соцсети. Акционеров не устраивает то, как компания реагирует на них, а виной тому, неверная структура руководства компанией, которая предполагает неприкасаемость Цукерберга.
У Facebook есть акции класса A и B. Последние дают в десять раз больше голосующих прав, чем акции класса A. У Цукерберга 75% акций класса B, поэтому он может самостоятельно принимать любые решения. Инвесторы требуют, чтобы Цукерберг покинул пост председателя правления, а эту должность занял независимый менеджер. Что касается акций, то их двухклассовая система, по мнению акционеров, должна быть отменена.
В апреле отставки Цукерберга уже требовал
глава американского инвестиционного фонда, владеющего акциями Facebook на общую сумму около $1 млрд, Скотт Стрингер.