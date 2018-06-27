Инвесторы Facebook потребовали отставки Цукерберга

Инвесторы, вложившие в Facebook $3 млрд, требуют отставки Марка Цукерберга с поста председателя правления и разделения постов главы правления и гендиректора.

Журналисты издания Business Insider поговорили с шестью акционерами социальной сети, которые согласились с тем, что недовольство методами управления компанией достигло пика с 2012 года, когда Facebook вышла на биржу, передает «КоммерсантЪ».