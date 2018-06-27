В Польше отменили уголовную ответственность за обвинения поляков в Холокосте

Сейм Польши проголосовал за отмену уголовной ответственности за обвинения поляков в Холокосте.

Как сообщает «Эхо Москвы», поддержали инициативу 288 депутатов, 25 выступили против.

Ранее тому, кто «публично и безосновательно приписывал польскому народу или Польскому государству ответственность за участие или соучастие в злодеяниях нацистов во время Второй мировой войны, за преступления против человечества, военные преступления», грозило либо финансовое наказание , либо тюремное заключение сроком до 3 лет.

Закон, принятый в начале года, привел к напряженности в отношениях Польши с Израилем, Украиной и США.