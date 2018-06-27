Правительство не будет индексировать пенсии работающим пенсионерам

Правительство не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров и не намерено менять этот подход в рамках реформы. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с прогнозами Минфина.