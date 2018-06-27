Правительство не будет индексировать пенсии работающим пенсионерам

Правительство не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров и не намерено менять этот подход в рамках реформы. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с прогнозами Минфина.
«В целом, наша позиция сейчас такая, что работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий, при выходе на пенсию, вся накопленная индексация будет учитываться при окончательном расчете такого пенсионера», — сказал он, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС
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Правительство
предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для
женщин. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму и может быть принят
уже осенью.