«ВКонтакте» запустила платежную платформу

Социальня сеть «ВКонтакте» объявила о запуске платежной платформы VK Pay. Пока рабта ведется в тестовом режиме.

Как говорится в сообщении компании, проект запущен совместно с «Газпромбанком». По словам управляющего директора «ВКонтакте» Андрея Рогозова, «объединение коммуникационных и платежных функций сделает «ВКонтакте» крупнейшей площадкой для онлайн-торговли в России».

В рамках тестирования пользователи могут делать покупки и оплачивать услуги как в специальном разделе соцсети, так и на сайтах партнеров VK Pay.