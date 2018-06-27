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«ВКонтакте» запустила платежную платформу

27.06.2018

Социальня сеть «ВКонтакте» объявила о запуске платежной платформы VK Pay. Пока рабта ведется в тестовом режиме.

Как говорится в сообщении компании, проект запущен совместно с «Газпромбанком». По словам управляющего директора «ВКонтакте» Андрея Рогозова, «объединение коммуникационных и платежных функций сделает «ВКонтакте» крупнейшей площадкой для онлайн-торговли в России».

В рамках тестирования пользователи могут делать покупки и оплачивать услуги как в специальном разделе соцсети, так и на сайтах партнеров VK Pay. 

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