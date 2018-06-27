Институт демографии ВШЭ оценил шансы россиян дожить до нового пенсионного возраста

Среди первого поколения россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 и 63 года, не дожить до пенсии могут 17,4% мужчин и 6,5% женщин.

Исследование провели по запросу РБК на основе данных базы Human Mortality Database и сценария изменений смертности Росстата.

Как отмечают эксперты, шансы дожить до пенсии у тех, кто попадает в переходный период увеличения пенсионного возраста, снижаются с каждым годом. Первым поколением мужчин, которые выйдут на пенсию в 65 лет, будут мужчины 1963 года рождения. По оценке экспертов, не доживут до пенсии 17,4% из них. Что касается женщин, которые впервые выйдут на пенсию в 63 года, вероятность дожития составит 93,5%, то есть не доживут до пенсии 6,5%.