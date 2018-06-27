Из «Перекрестка» уходит гендиректор

Владимир Сорокин, возглавлявший торговую сеть «Перекресток» с 2014 года, покидает компанию. Он проработает до 15 июля для передачи дел новому руководителю.

Как сообщили в X5 Retail Group, новым гендиректором сети «Перекресток» назначен Владислав Курбатов, который ранее занимал должность операционного директора сети.

Как отмечают «Ведомости» , для X5 это очередная заметная отставка топ-менеджера. Гендиректор основного формата группы, «Пятерочка», Ольга Наумова ушла в мае из-за разногласий по поводу развития магазинов у дома и принципов менеджмента. Вслед за ней ушли региональный директор и директор по персоналу. Все они вышли работать в «Магнит», а Наумова 22 июня стала его гендиректором.

«Перекресток» — вторая после «Пятерочки» по размеру и обороту сеть в группе X5. Собеседники «Ведомостей» отметили, что Сорокину предлагали стать коммерческим директором «Магнита». В то же время он рассматривался как один из возможных будущих преемников главного исполнительного директора всей X5 Игоря Шехтермана.