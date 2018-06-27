Константин Богомолов уходит из МХТ им. Чехова как режиссер

Режиссер Константин Богомолов сообщил о своем уходе из МХТ им. Чехова, последней его работой станет спектакль «Три сестры».

«Мне действительно было сообщено, что со мной как с режиссером у МХТеатра в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов. Могу сказать, что я, откровенно говоря, и не рассчитывал на то, что это произойдет, и давно дал понять моим дорогим актерам, с которыми нас связывает долгое многолетнее творческое согласие, что ТРИ СЕСТРЫ станут моей последней работой в МХТ на ближайшие годы», — написал Богомолов в Facebook.

Богомолов также является помощником художественного руководителя театра. Этот контракт заканчивается летом. Вопрос об его продлении Богомолов с руководством не обсуждал.

Богомолов начала работать в МХТ им. Чехова в 2012 году, когда поставил пьесу Владимира Набокова «Событие». Как напоминает «Дождь» , одной из самых известных работ режиссера стал спектакль «Идеальный муж», один из показов которого попытались сорвать православные активисты, забравшиеся на сцену. На постановку пожаловались в полицию, проверкой занимался Следственный комитет. В 2013 году режиссер заявлял об уходе из театра из-за требований руководства внести изменения в спектакль «Карамазовы».

С апреля театром руководит Сергей Женовач, который возглавил его после смерти Олега Табакова.