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Константин Богомолов уходит из МХТ им. Чехова как режиссер

27.06.2018

Режиссер Константин Богомолов сообщил о своем уходе из МХТ им. Чехова, последней его работой станет спектакль «Три сестры».

«Мне действительно было сообщено, что со мной как с режиссером у МХТеатра в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов. Могу сказать, что я, откровенно говоря, и не рассчитывал на то, что это произойдет, и давно дал понять моим дорогим актерам, с которыми нас связывает долгое многолетнее творческое согласие, что ТРИ СЕСТРЫ станут моей последней работой в МХТ на ближайшие годы», — написал Богомолов в Facebook.

Богомолов также является помощником художественного руководителя театра. Этот контракт заканчивается летом. Вопрос об его продлении Богомолов с руководством не обсуждал.

Богомолов начала работать в МХТ им. Чехова в 2012 году, когда поставил пьесу Владимира Набокова «Событие». Как напоминает «Дождь», одной из самых известных работ режиссера стал спектакль «Идеальный муж», один из показов которого попытались сорвать православные активисты, забравшиеся на сцену. На постановку пожаловались в полицию, проверкой занимался Следственный комитет. В 2013 году режиссер заявлял об уходе из театра из-за требований руководства внести изменения в спектакль «Карамазовы».

С апреля театром руководит Сергей Женовач, который возглавил его после смерти Олега Табакова.

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