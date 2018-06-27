Константин Богомолов уходит из МХТ им. Чехова как режиссер

Режиссер Константин Богомолов сообщил о своем уходе из МХТ им. Чехова, последней его работой станет спектакль «Три сестры».
«Мне действительно было сообщено, что со мной как с режиссером у МХТеатра в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов. Могу сказать, что я, откровенно говоря, и не рассчитывал на то, что это произойдет, и давно дал понять моим дорогим актерам, с которыми нас связывает долгое многолетнее творческое согласие, что ТРИ СЕСТРЫ станут моей последней работой в МХТ на ближайшие годы», — написал Богомолов в Facebook.Богомолов также является помощником художественного руководителя театра. Этот контракт заканчивается летом. Вопрос об его продлении Богомолов с руководством не обсуждал.
С апреля театром руководит Сергей Женовач, который возглавил его после смерти Олега Табакова.