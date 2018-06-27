ЦБ отозвал лицензию у банка «Рублев»

Банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Рублев», занимающего по величине активов 176 место в банковской системе.
По данным ЦБ, бизнес-модель банка была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.
ЦБ также аннулировал лицензию кредитной организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.В «Рублеве» назначена временная администрация сроком, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.