ЦБ отозвал лицензию у банка «Рублев»

Банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Рублев», занимающего по величине активов 176 место в банковской системе.

По данным ЦБ, бизнес-модель банка была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

«Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств (капитала)», — цитирует ТАСС сообщение регулятора.

ЦБ также аннулировал лицензию кредитной организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В «Рублеве» назначена временная администрация сроком, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.