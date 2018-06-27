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ЦБ отозвал лицензию у банка «Рублев»

27.06.2018

Банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Рублев», занимающего по величине активов 176 место в банковской системе.

По данным ЦБ, бизнес-модель банка была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

«Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств (капитала)», — цитирует ТАСС сообщение регулятора.

ЦБ также аннулировал лицензию кредитной организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В «Рублеве» назначена временная администрация сроком, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

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