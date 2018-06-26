СК назвал ошибку пилотов причиной крушения Ан-148

В следственном комитете сообщили, что неверные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье.

«Следователями во взаимодействии с Межгосударственным авиационным комитетом установлена посекундная история полета. Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения — неверные действия экипажа», — говорится в сообщении Следкомитета.

В СК отмечают, что расследование продолжается. Следователи работают в нескольких регионах страны, анализируя все условия организации полета. Для оценки квалификации пилота допрашиваются эксперты в области авиации, а также преподаватели учебных заведений, в которых пилоты проходили обучение. Допрашиваются и сотрудники АО «Саратовские авиалинии» для установления возможных нарушений труда и отдыха членов экипажа.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля после вылета в Орск из московского аэропорта Домодедово. На упавшем в Раменском районе Московской области лайнере находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.