Королева Великобритании одобрила законопроект о Brexit

Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на принятие законопроекта о выходе страны из Евросоюза.

Это позволило документу обрести статус закона, передает «Интерфакс». Таким образом, отменен закон «О Европейском сообществе» 1972 года, который содействовал присоединению Великобритании к Европейскому сообществу, экономическому предтече ЕС, прекращено действие европейских законов на британской территории.

Палата лордов приняла законопроект о Brexit 20 июня. Brexit был запущен 29 марта 2017 года после проведения референдума 2016 года, на котором победу одержали евроскептики. Ранее в Лондоне заявляли, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.