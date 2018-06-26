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Фигурант «болотного дела» Бученков получил политическое убежище в Литве

26.06.2018

Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков, заочно арестованный Замоскворецким судом, получил политическое убежище в Литве.

Об этом «Медиазоне» рассказал брат активиста Виталий Бученков. По его словам, убежище предоставили 25 июня.

Дмитрия Бученкова задержали в декабре 2015 года. Его обвинили в участии в массовых беспорядках, а также применении насилия в отношении представителя власти и арестовали. Следствие утверждало, что 6 мая 2012 года Бученков был на Болотной площади, бил полицейских и распылил перцовый газ. В марте 2017 года он был переведен из СИЗО под домашний арест. Свою вину он не признал. По его словам, во время митинга на Болотной его не было в Москве. 

9 ноября 2017 года Бученков не явился в зал Замоскворецкого суда на очередное заседание. Позже стало известно, что он уехал в Европу

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