Сергей Митрохин подал в суд на «Яблоко»

После того, как федеральное бюро партии «Яблоко» отказалось выдвигать Сергея Митрохина кандидатом на пост мэра Москвы, он подал на нее в суд.

«Сегодня по моему поручению член нашей партии адвокат Илья Гатикоев подал административный иск в Замоскворецкий суд об оспаривании вчерашних решений Бюро по снятию меня с выборов мэра Москвы.Эти решения приняты с грубейшими нарушениями Устава партии «Яблоко», — написал Митрохин в Facebook.Накануне федеральное Бюро «Яблока» отменило решение конференции московского отделения партии о выдвижении Сергея Митрохина в мэры Москвы. Это мотивировали тем, что его кандидатура не была предварительно согласована Бюро или его исполкомом.