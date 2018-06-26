Прошение генсека Совета Европы не поможет помилованию Сенцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что письмо генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда не является основанием для освобождения Олега Сенцова. Песков также сказал, что пока не видел письма, передает «Медуза».

Ранее стало известно, что Ягланд подал президенту России Владимиру Путину официальную просьбу о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который 44-й день держит голодовку в российской колонии, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.