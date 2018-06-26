Университетское сообщество выступило в защиту Московской высшей школы социальных и экономических наук

Более 200 сотрудников российских и зарубежных вузов подписали письмо в защиту Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки), которую Рособрнадзор лишил аккредитации.

В письме, которое публикует «Сноб», преподаватели вузов призвали Рособрнадзор пересмотреть результаты экспертизы и вернуть Шанинке аккредитацию.

«Все мы не раз имели дело с коллегами из МВШСЭН, многие из нас читали там лекции и выступали перед студентами и готовы свидетельствовать, что преподавание и научная работа в МВШСЭН поставлены на самом высоком уровне, соответствующем международным стандартам, а подготовка студентов достойна лучших российских и иностранных университетов. Более того, МВШСЭН находится в числе тех немногих российских вузов, где учебные курсы постоянно совершенствуются в соответствии с новейшими достижениями российской и мировой науки», — говорится в письме.

По мнению авторов письма, претензии к отдельным недостаткам учебных программ легко устранимы и не могут служить основанием для лишения вуза государственной аккредитации.