ВС разъяснил законодательство о публичных акциях

Аресты за несанкционированные акции должны быть крайней мерой, серия пикетов может расцениваться как митинг, помехи пешеходам и транспорту не могут стать причиной отказа в проведении акции — Верховный суд принял постановление пленума об административной ответственности за нарушение правил проведения различных массовых акций.

Как пишет РАПСИ, в документе из 44 пунктов охватываются все нюансы, связанные с массовыми мероприятиями. В нем отмечается, что власти могут вмешаться в право граждан проводить мирные публичные мероприятия, но только в случае необходимости и с правомерной целью. Судам в каждом конкретном случае надлежит исследовать все выдвигаемые чиновниками доводы и доказательства, а также оценивать их на предмет наличия относимых и достаточных оснований для осуществленного вмешательства.

Власти вправе отказать в согласовании мероприятий только в случаях, когда уведомление подано лицом, не имеющим права быть его организатором, либо если акцию планируется провести в месте, где такие мероприятия запрещены. При этом предложение о смене времени или места проведения мероприятия не может расцениваться как отказ в его проведении. В таком случае стороны должны попытаться достигнуть компромисса.

Пленум также обращает внимание судов на недопустимость ситуации, когда организатору акции слишком поздно предлагают изменить ее время и место: такое уведомление должно быть направлено не позднее трех дней с момента получения уведомления. В противном случае место и проведение акции считаются согласованными.

Закон позволяет не предупреждать власти о пикете, однако в ряде случаев такая форма акции может расцениваться судами как митинг.

«Совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым замыслом и общей организацией, может быть признана решением суда по конкретному гражданскому, административному или уголовному делу одним публичным мероприятием», — сказано в документе.

Такое развитие событий может наступить «в случае, если несколько пикетов, каждый из которых формально подпадает под признаки одиночного, с достаточной очевидностью объединены единством целей и общей организацией, проводятся одновременно и территориально тяготеют друг к другу, а их участники используют ассоциативно узнаваемые или идентичные наглядные средства агитации и выдвигают общие требования и призывы». При этом суды должны принимать во внимание, что совпадения могут оказаться случайными, а также исходить из презумпции невиновности гражданина, отмечает высшая инстанция. То есть бремя доказывания того, что серия одиночных пикетов изначально задумана и объединена единым замыслом и общей организацией, лежит на должностных лицах.

Проведение публичных акций на частной территории не отменяет необходимость ее согласования.

«Проведение публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования) на территории или в помещении, находящихся в частной собственности или ином законном владении, в том числе в торговом центре и на иной территории (в ином помещении) со свободным доступом на нее неопределенного круга лиц, не освобождает организатора от подачи уведомления о его проведении», — указывает ВС.

Пленум также пояснил, что изменение автомобильного или пешеходного маршрута из-за публичного мероприятия не может являться препятствием для его согласования. Однако, если акция может отразиться на безопасности дорожного движения, то она подлежит запрету.