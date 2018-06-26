Кадыров попросил Путина о железнодорожной магистрали за 1,2 трлн рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров просит у президента России Владимира Путина высокоскоростную железнодорожную магистраль от Краснодара до Грозного. Для этого он предлагает ОАО РЖД начать строить уже задуманную ВСМ Центр—Юг с участка Ростов-на-Дону—Краснодар и в перспективе до 2025 года присоединить к нему новую Транскавказскую ВСМ до Грозного, пишет «КоммерсантЪ». Эксперты говорят, что стоимость проекта может существенно превысить 1 трлн руб.
Кадыров обратился к Путину с просьбой включить новую Транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного в стратегию пространственного развития до 2025 года. Путин поручил главе Минэкономики Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть возможность включения проекта в программу и доложить об этом. В Минтрансе подтвердили, что письмо получено, оно «в проработке». В ОАО РЖД пообещали сформировать позицию и направить ее в Минтранс. В Минэкономики поручение также поступило.