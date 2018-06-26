Кадыров попросил Путина о железнодорожной магистрали за 1,2 трлн рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров просит у президента России Владимира Путина высокоскоростную железнодорожную магистраль от Краснодара до Грозного. Для этого он предлагает ОАО РЖД начать строить уже задуманную ВСМ Центр—Юг с участка Ростов-на-Дону—Краснодар и в перспективе до 2025 года присоединить к нему новую Транскавказскую ВСМ до Грозного, пишет «КоммерсантЪ». Эксперты говорят, что стоимость проекта может существенно превысить 1 трлн руб.

Кадыров обратился к Путину с просьбой включить новую Транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного в стратегию пространственного развития до 2025 года. Путин поручил главе Минэкономики Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть возможность включения проекта в программу и доложить об этом. В Минтрансе подтвердили, что письмо получено, оно «в проработке». В ОАО РЖД пообещали сформировать позицию и направить ее в Минтранс. В Минэкономики поручение также поступило.

Чечня остается одним из лидеров по объему безвозмездных поступлений из федерального центра, на разные виды субсидий приходится 84% доходов ее бюджета, отмечает «Ъ». В 2018 году республика получит на выравнивание бюджетной обеспеченности 27 млрд руб. Ее долг за газ составлял на 1 января 14,4 млрд руб., на 1 мая — 16,3 млрд руб., за электроэнергию на конец 2017 года — более 9 млрд руб. При этом за масштабные проекты развития инфраструктуры, на которых настаивает местное правительство, обычно платит федеральный центр или инвесторы. Но в случае с ВСМ речь идет о суммах, не подъемных ни для бюджета, ни для госкомпаний. Трасса протяженностью более 620 км должна пройти вне существующих железных дорог. Ее стоимость может составить 1,2 трлн руб. без учета подвижного состава.