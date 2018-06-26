Умер поэт Андрей Дементьев

В Москве скончался известный поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев.

Он ушел из жизни в возрасте 89 лет в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни, передает «Интерфакс».

Дементьев с 1981 по 1992 год возглавлял литературный журнал «Юность». В качестве поэта известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другим. В 90-е и начале нулевых Дементьев работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.