Госдуме предложили отменить уголовную ответственность за репосты

Депутаты Госдумы Алексей Журавлев («Родина») и Сергей Шаргунов (КПРФ) внесли в парламент пакет законопроектов, которые отменяют уголовную ответственность за репосты в интернете.

Как пишет «КоммерсантЪ», речь идет о поправках в уголовный и административный кодексы. Действующую редакцию ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) парламентарии предлагают разделить между двумя кодексами. Первую часть статьи, посвященную публичному разжиганию ненависти «по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе», переносят в КоАП. По ней нарушителям будет грозить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., или обязательные работы до 100 часов, или административный арест до 15 суток. Вторая часть статьи (те же действия, совершенные группой лиц или с применением должностного положения) останется в том же виде в УК РФ.

«Я считаю, что вся 282-я статья в УК РФ избыточна, потому что в кодексе есть и другие статьи, которые наказывают за схожие деяния. Лайки, репосты и страстное выражение своей позиции не должно наказываться уголовно», — сказал «Ъ» Сергей Шаргунов.

При этом он отметил, что шансы на принятие поправок незначительны. Согласно думскому регламенту, поправки в УК должны вноситься с отзывами правительства и Верховного суда, но пакет законопроектов внесен без них. Как отмечает «Ъ», ранее похожую инициативу уже вносил в Госдуму Алексей Журавлев. На нее поступил отрицательный отзыв правительства.