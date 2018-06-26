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Генсек Совета Европы подал Путину прошение о помиловании Олега Сенцова

26.06.2018

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал президенту России Владимиру Путину официальную просьбу о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который 44-й день держит голодовку в российской колонии, требуя освобождения украинских политзаключенных в России. 

«Документ был отправлен, ждем официального подтверждения по дипломатическим каналам России», — сказали радиостанции «Голос Америки» в пресс-службе Совета Европы.

В сообщении отмечается, что генсек вправе это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

Сенцова задержали в 2014 году, его приговорили к 20 годам колонии строгого режима, обвинив в создании на территории Крыма террористического сообщества. 14 мая 2018 года он объявил голодовку, требуя отпустить из российских тюрем украинских политзаключенных.

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