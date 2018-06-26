Акции против пенсионной реформы согласовали в 30 городах

В рамках кампании «Народ против повышения пенсионного возраста» в ближайшие две недели митинги и пикеты намечены в более, чем 70 городах, а согласованы в 30-ти.
Как сообщается на сайте Конфедерации труда России, на 25 уведомлений был получен отказ, более 50 акций находится в «подвешенном» состоянии.«В ряде мест органы власти затягивают принятие решение по их согласованию. В других регионах представители власти выдвигают неформальные предложения по изменению дня акции. Также массовое распространение получила известная практика по изменению места проведения акции на труднодоступное, что часто де-факто является тривиальным отказом», — говорится в сообщении.
14 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Первыми под него попадают те, кто собирался выйти на пенсию в 2019 году, по документу, они смогут сделать это на год позже. Госдума заявила, что примет документ в осеннюю сессию.
Конфедерация труда России инициировала петицию против повышения пенсионного возраста на сайте Change.org. О планах провести акцию протеста 28 июля сообщила КПРФ. 1 июля в 20 городах, где не проводятся матчи ЧМ-2018, митинги собираются провести Алексей Навальный и его сторонники. Акцию на 3 июля в Москве назначила партия «Яблоко», на следующий день в столице против повышения пенсионного возраста выступят сторонники «Левого фронта» и движения «Моссовет».