Акции против пенсионной реформы согласовали в 30 городах

В рамках кампании «Народ против повышения пенсионного возраста» в ближайшие две недели митинги и пикеты намечены в более, чем 70 городах, а согласованы в 30-ти.

Как сообщается на сайте Конфедерации труда России, на 25 уведомлений был получен отказ, более 50 акций находится в «подвешенном» состоянии.