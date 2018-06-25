«Яблоко» отменило выдвижение Митрохина в мэры Москвы

Федеральное Бюро партии «Яблоко» отменило решение конференции московского отделения о выдвижении Сергея Митрохина в мэры Москвы. Московская конференция может вернуться к рассмотрению кандидатуры Елены Русаковой.

Отказ от выдвижения Митрохина мотивирован тем, что его кандидатура не была предварительно согласована Бюро или его исполкомом для тайного голосования на конференции. Зампред партии Николай Рыбаков назвал манипулирование причиной отказа в согласовании кандидатуры Митрохина федеральным Бюро.

«Митрохин сорвал проведение общего собрания 20 июня, потому что не имел поддержки в московской организации. По результатам справочного голосования на собрании его кандидатуру поддержало только 12 человек, то есть фактически в Москве за 14 лет не создана сильная организация, которая может поддержать своего лидера. Кроме того, Митрохин манипулировал составом конференции регионального отделения, не допустил до участия в ней членов партии с противоположной точкой зрения», — сказал Рыбаков.

Очередной этап московской конференции пройдет 27 июня. Тогда ее участники могут вернуться и к выдвижению кандидата в мэры Москвы и рассмотреть согласованную ранее исполкомом Бюро кандидатуру главы Гагаринского района Елены Русаковой. В противном случае партия не будет участвовать в выборах столичного градоначальника.

Сергей Митрохин при этом может принять участие в выборах как самовыдвиженец.

За выдвижение Митрохина в мэры Москвы конференция московского отделения партии проголосовала в пятницу. В субботу он подал в горизбирком документы для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы.