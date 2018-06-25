NewsTracker: власти Ставрополья уничтожили тираж газеты из-за статьи о пенсионной реформе

Правительство Ставропольского края рекомендовало редакторам газет ничего не писать про пенсионную реформу, из-за «неправильной» статьи был снят тираж «Благодарненских вестей».

Об этом сообщает NewsTracker, ссылаясь на источник в правительстве региона. По его словам, власти опасаются резкой реакции населения на повышение пенсионного возраста и решили негласно цензурировать информацию, попадающую к людям.

«На общем собрании редакторов районных газет была озвучена настойчивая «рекомендация» со стороны правительства ничего не писать про пенсионную реформу. Редактор «Благодарненских вестей» сообщил, что у них статья «Цель: дожить до пенсии» ушла в тираж. Тогда руководство ГУП «Издательский дом «Периодика Ставрополья» попросило посмотреть ее, после чего тираж сняли и выпустили другой. В нем все те же материалы, что и в первом варианте, кроме статьи о пенсионной реформе», — сообщил источник. По его данным, решение цензурировать районную прессу не спущено из Москвы, а инициировано на краевом уровне».