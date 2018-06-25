В Кремле признали снижение рейтинга Путина из-за пенсионной реформы

Снижение рейтингов президента РФ Владимира Путина связано с планами проведения пенсионной реформы, считают в Кремле.

«Я бы не стал сгущать краски. Безусловно, инициатива правительства в плане пенсионной реформы — это очень социально значимая, резонансная тема. Она подлежит дальнейшему скрупулезному разъяснению. Напомню, что на данной стадии президент не принимает участия в обсуждении этой темы. Резонансность темы влияет на волатильность рейтинговых показателей», — цитируют «Ведомости» пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В марте Путин набрал 76,7% голосов избирателей, но его популярность снизилась после объявления о возможном повышении пенсионного возраста. По данным ФОМ, за неделю электоральный рейтинг Путина упал с 62 до 54%, число доверяющих ему снизилось с 75 до 67%. Кроме того, меньше россиян стали одобрять его деятельность — их число упало с 75 до 69%.

Снижение уровня доверия среди россиян к Путину зафиксировал и ВЦИОМ: за неделю он снизился с 45,4 до 42%. До такого уровня рейтинг доверия президента не опускался с декабря 2013 года.

Правительство предложило повысить пенсионный возраст поэтапно начиная с 2019 года. В итоге у мужчин он составит 65 лет к 2028 году, а у женщин — 63 года к 2034 году.