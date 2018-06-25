В En+ задумались о регистрации в России

Компания En+ изучает возможность перерегистрации в одном из российских офшоров.

Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на собеседников близких к компании. По словам одного из них, в России появились все необходимые условия для комфортного ведения бизнеса.

En+ рассматривает, скорее всего, регистрацию во внутреннем офшоре — на острове Русский или в Калининградской области, отмечает профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики Олег Вьюгин. Законопроект об их создании ранее был разработан Минэкономразвития. Перерегистрация в России может помочь компании, пострадавшей от американских санкций, с получением господдержки.