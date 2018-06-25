Close

В En+ задумались о регистрации в России

25.06.2018

Компания En+ изучает возможность перерегистрации в одном из российских офшоров.

Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на собеседников близких к компании. По словам одного из них, в России появились все необходимые условия для комфортного ведения бизнеса.

En+ рассматривает, скорее всего, регистрацию во внутреннем офшоре — на острове Русский или в Калининградской области, отмечает профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики Олег Вьюгин. Законопроект об их создании ранее был разработан Минэкономразвития.

Перерегистрация в России может помочь компании, пострадавшей от американских санкций, с получением господдержки. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.