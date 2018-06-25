Украинскому омбудсмену отказали в видеосвязи в Олегом Сенцовым

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ей отказали в разговоре по видеосвязи с Олегом Сенцовым, который держит голодовку 43-й день.
«Информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха противоречивая: они голодают, или же, наоборот, прекратили голодовку, употребляют питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют. Российская сторона постоянно убеждает мировую общественность, что с ними все в порядке. Впрочем, их адвокаты говорят противоположное», — написала Денисова в Facebook.