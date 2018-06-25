Украинскому омбудсмену отказали в видеосвязи в Олегом Сенцовым

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ей отказали в разговоре по видеосвязи с Олегом Сенцовым, который держит голодовку 43-й день.

«Информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха противоречивая: они голодают, или же, наоборот, прекратили голодовку, употребляют питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют. Российская сторона постоянно убеждает мировую общественность, что с ними все в порядке. Впрочем, их адвокаты говорят противоположное», — написала Денисова в Facebook.

Еще 9 июня президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных. В российской колонии «Белый медведь» с 14 мая держит голодовку украинский кинорежиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний срок по обвинению в террористической деятельности. Он требует освобождения из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Одним из последних задержанных на Украине россиян стал руководитель РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого обвинили госизмене.