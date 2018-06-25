Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в колонию.

Как рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников перед отправкой Белых обследовали врачи. Где именно будет отбывать срок Белых, пока не сообщается.

По мнению Мельникова, Белых «в теории могу отправить отбывать наказание недалеко от Москвы или в Кировскую область». Однако, подчеркнул Мельников, все будет зависеть от решения ФСИН. Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима, обвинив в получении взятки в €400 тыс. от бизнесмена Юрия Судгаймера. Сам экс-губернатор своей вины не признал.