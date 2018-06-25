Эрдогана переизбрали президентом Турции

Реджеп Тайип Эрдоган по результатам голосования перизбран на пост президента Турции.
Как передает агентство Anadolu со ссылкой на избирком Турции, Эрдоган набрал более 52% голосов.
По результатам досрочных парламентских выборов, Народный альянс, в который входят Партия справедливости и развития и Партия национального движения получил около 53% голосов.
Президент России Владимир Путин уже поздравил Эрдогана с победой. Он подчеркнул, что «результаты голосования в полной мере свидетельствуют о большом политическом авторитете Реджепа Тайипа Эрдогана, широкой поддержке проводимого под его руководством курса на решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Турцией, на укрепление внешнеполитических позиций страны», говорится в сообщении
Кремля.