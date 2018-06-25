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Эрдогана переизбрали президентом Турции

25.06.2018

Реджеп Тайип Эрдоган по результатам голосования перизбран на пост президента Турции.

Как передает агентство Anadolu со ссылкой на избирком Турции, Эрдоган набрал более 52% голосов.

По результатам досрочных парламентских выборов, Народный альянс, в который входят Партия справедливости и развития и Партия национального движения получил около 53% голосов.

Президент России Владимир Путин уже поздравил Эрдогана с победой. Он подчеркнул, что «результаты голосования в полной мере свидетельствуют о большом политическом авторитете Реджепа Тайипа Эрдогана, широкой поддержке проводимого под его руководством курса на решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Турцией, на укрепление внешнеполитических позиций страны», говорится в сообщении Кремля.

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