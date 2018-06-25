ФСБ подозревает члена правления «Интер РАО» Цуркан в выдаче схем поставки электричества в Донбасс

Члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан подозревают в передаче иностранным спецслужбам сведений о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и самопровозглашенную ЛНР.

Как рассказал РБК источник в российских спецслужбах, Цуркан, арестованная по обвинению в шпионаже, подозревается в том числе в передаче Румынии сведений о переговорах по организации поставок электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса. Оперативная разработка Цуркан шла больше года, осуществлялась сотрудниками департамента контрразведки и службы экономической безопасности ФСБ. Первичная информация пришла по линии службы внешней разведки. Активная стадия операции пришлась на апрель—май.