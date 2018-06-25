ФСБ подозревает члена правления «Интер РАО» Цуркан в выдаче схем поставки электричества в Донбасс

Члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан подозревают в передаче иностранным спецслужбам сведений о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и самопровозглашенную ЛНР.
Как рассказал РБК источник в российских спецслужбах, Цуркан, арестованная по обвинению в шпионаже, подозревается в том числе в передаче Румынии сведений о переговорах по организации поставок электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса. Оперативная разработка Цуркан шла больше года, осуществлялась сотрудниками департамента контрразведки и службы экономической безопасности ФСБ. Первичная информация пришла по линии службы внешней разведки. Активная стадия операции пришлась на апрель—май.
По его словам, когда Украина в 2014 году пригрозила отключить Крым от электроэнергии, «дочка» «Интер РАО» — ООО «ЦОР» — организовала поставки электроэнергии на Украину, а та, в свою очередь, — в Крым. Организацией этой схемы занималась Цуркан, которая знала все контакты российских чиновников на Украине, уточнил источник.
19 июня ФСБ задержала члена правления «Интер РАО ЕЭС» Карину Цуркан по обвинению в шпионаже. Источники РБК сказали, что женщине предъявили обвинения в сборе и передаче секретной информации разведкам иностранных государств, в том числе Румынии. По Уголовному кодексу обвинения по статье «шпионаж» могут предъявить только иностранным гражданам и лицам без гражданства. Россиян за работу на иностранные спецслужбы судят по статье «Госизмена».