Илья Яшин не будет участвовать в выборах мэра Москвы

Глава столичного МО «Красносельский» Илья Яшин отказался от участия в выборах мэра Москвы. У него не получилось преодолеть муниципальный фильтр.

Об этом Яшин написал на своей странице в Facebook. «У меня получилось заручиться поддержкой 91 депутата — беспартийных, членов «Яблока», даже представителей КПРФ и СР. Однако договориться о подписях с депутатами из «Единой России» так и не удалось», — сказал Яшин, добавив, что в отказах единороссы ссылаются на «прямой запрет партийного начальства, которое твердо решило не пускать меня через фильтр» и что это решение принято в мэрии Москвы. Яшин говорит, что механизм муниципального фильтра противоречит Конституции, так как он «позволяет власти выбирать себе оппонентов».

При этом политик призвал не отказываться от проведения праймериз по определению единого кандидата от оппозиции и не бойкотировать выборы мэра Москвы. Также он добавил, что продолжит работать в муниципалитете.

15 июня СМИ сообщили, что на выборы мэра Москвы могут не пустить оппозиционных кандидатов. По данным телеканала «Дождь», мэрия и администрация президента решили не помогать им с преодолением муниципального фильтра. Для выдвижения кандидаты должны собирать подписи депутатов в 110 районах столицы. Выборы мэра в Москве пройдут 9 сентября. Документы на выдвижение кандидатами подали 18 человек.