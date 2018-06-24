В Турции завершились досрочные выборы президента и парламента

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции закончились. Избирательные пункты закрылись в 17 часов.

Как сообщает турецкое агентство Anadolu, на выборах проголосовали более 56 млн человек. В министерстве юстиции страны заявили, что серьезных происшествий не было зафиксировано. ОБСЕ также не обнаружила ограничений в работе наблюдателей.

В то же время, в уезде Суруч на юго-востоке Турции был замечен вброс бюллетеней. На одном из пунктов голосования произошла стычка, в ходе которой пострадали 3 человека, еще в одном избирательном пункте полицейские задержали людей с мешками, заполненными бюллетенями. В нескольких регионах полиция взяла под стражу 10 иностранных граждан, которые, как пишет ТАСС, представлялись на избирательных участках наблюдателями от ОБСЕ.

Результаты голосования обещают огласить до конца дня. Первыми будут подсчитаны голоса за кандидатов в президенты.

Досрочные выборы президента и парламента 27-го созыва в Турции впервые проходили в один день.



