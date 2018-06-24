В Турции завершились досрочные выборы президента и парламента

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции закончились. Избирательные пункты закрылись в 17 часов.
Как сообщает турецкое агентство Anadolu, на выборах проголосовали более 56 млн человек. В министерстве юстиции страны заявили, что серьезных происшествий не было зафиксировано. ОБСЕ также не обнаружила ограничений в работе наблюдателей.
Результаты голосования обещают огласить до конца дня. Первыми будут подсчитаны голоса за кандидатов в президенты.
Досрочные выборы президента и парламента 27-го созыва в Турции впервые проходили в один день.