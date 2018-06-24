Австрийские СМИ назвали возможную дату встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу 15 июля в Вене. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Об этом сообщила австрийская газета Kronen Zeitung. По ее данным, в Австрию уже прибыли американские и российские дипломаты для прояснения деталей встречи, а также группы спецслужб обеих стран.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял журналистам, что пока Кремль не готов говорить о конкретных сроках встречи президентов России и США. О возможной встрече в июле говорил Дональд Трамп. По данным Bloomberg , президенты могут провести переговоры либо до саммита НАТО в Брюсселе, который состоится 11 июля, либо после визита Трампа в Великобританию 13 июля.

Президенты двух стран провели телефонный разговор в марте. После этого пресс-служба Кремля сообщила, что по его итогам МИДам России и США поручили проработать вопрос о встрече на высшем уровне. Позже стало известно, что встреча может состояться в австрийской Вене.